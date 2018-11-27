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أخبار العالم

ولي العهد السعودي يصل إلى تونس.. فيديو

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 07:13 م
صدى البلد
شريف سيد
وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى تونس في زيارة رسمية له ضمن جولته الخارجية التي يقوم بها.

وكان في استقبال ولي العهد السعودي لدى وصوله الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وفق ما نقلته فضائية العربية السعودية.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان أجرى زيارة استمرت لساعات اليوم إلى مصر، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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