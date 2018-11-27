ولي العهد السعودي يصل إلى تونس.. فيديو

مباشر من #العربية | ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان يصل إلى تونس.. والرئيس الباجي قايد السبسي في استقباله https://t.co/3eXrZCqyvj — العربية (@AlArabiya) November 27, 2018

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى تونس في زيارة رسمية له ضمن جولته الخارجية التي يقوم بها.وكان في استقبال ولي العهد السعودي لدى وصوله الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وفق ما نقلته فضائية العربية السعودية.يذكر أن الأمير محمد بن سلمان أجرى زيارة استمرت لساعات اليوم إلى مصر، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.