أياكس أمستردام يتأهل رسميًا لدور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.. صور

حسم فريق أياكس أمستردام الهولندي التأهل لدور الـ 16 وذلك بعد فوزه على مضيفه اليوناني أيك أثينا بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت في إطار الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.



ثنائية أياكس أمستردام أحرزها اللاعب دوشان تاديتش، الأولى من ركلة جزاء في الدقيقة 68 قبل أربع دقائق من إضافة الهدف الثاني وتأمين الانتصار.



وبهذا الفوز تأهل رسميًا أياكس الهولندي لدور الثمانية من دوري الأبطل في أنتظار بقي نتائج بايرن وبنفيكا من نفس المجموعة.