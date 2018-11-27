ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أياكس أمستردام يتأهل رسميًا لدور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.. صور

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:17 م
صدى البلد
أحمد هاني
حسم فريق أياكس أمستردام الهولندي التأهل لدور الـ 16 وذلك بعد فوزه على مضيفه اليوناني أيك أثينا بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت في إطار الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ثنائية أياكس أمستردام أحرزها اللاعب دوشان تاديتش، الأولى من ركلة جزاء في الدقيقة 68 قبل أربع دقائق من إضافة الهدف الثاني وتأمين الانتصار.

وبهذا الفوز تأهل رسميًا أياكس الهولندي لدور الثمانية من دوري الأبطل في أنتظار بقي نتائج بايرن وبنفيكا من نفس المجموعة.
أياكس أمستردام يتأهل رسميًا لدور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.. صور
أياكس أمستردام يتأهل رسميًا لدور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.. صور
loading...

ترشيحاتنا

مدرب الأهلي بعد الهزيمة من المقاولون: نمر بكبوة مثل ريال مدريد

بسبب ارتفاع الأسعار.. في سوق الخضار والفاكهة «البايت يكسب الطازة»

إبراهيم فايق يوجه رسالة حادة لإدارة الأهلي بعد السقوط أمام المقاولون

إيران تعلن موقفها من صفقة القرن

ميلانيا ترامب تحول البيت الأبيض إلى فيلم رعب .. فيديو وصور

السجن 5 سنوات للمتهمين في وفاة طبيبة المطرية.. وبراءة المتهمة الأولى

أحمد موسى: أردوغان يطارد محتكري مناديل الحمام لهذا السبب.. فيديو

الخارجية السعودية تكشف ما قاله بن سلمان للرئيس السيسي في ختام زيارته للقاهرة

زوجة رئيس الجابون تكشف سبب اختفائه في السعودية

شاهد .. حيلة تميم للاحتفاظ بكرسي الحكم في قطر

صدمة لعشاق آيفون.. قرار جديد لـ ترامب

نيابة دمياط تقرر حبس مدرس واقعة التنمر أربعة أيام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميلانيا ترامب تتألق بمعطف كحلي .. والسعر مفاجأة

رئيس نادى المقاولون العرب يهنئ لاعبيه بعد الفوز على الأهلى.. صور

حقيقة أم دعاية مجانية.. حكاية خطوبة أحمد عز من مطربة شابة

كفر الشيخ زاخرة بالثروات المعدنية.. تمتلك 250 مليون طن من الرمال السوداء.. ومشروع عملاق لفصل المعادن واستثمارها على مساحة 100 فدان بالبرلس.. صور

وصول السفينة أمان للسويس استعدادا لدخول الممر الملاحي للقناة

فيديو

عبد الحميد أبو موسى: السعودية أكبر مستثمر عربي في مصر.. فيديو
أحمد موسى: الزمالك ركب الدوري.. والأهلي منحوس .. فيديو
أحمد موسى يبكي على الهواء بسبب أداء الأهلي السيئ.. فيديو
أحمد موسى: لو كملت في الكورة كان أدائي هيبقى أفضل من لاعبي الأهلي .. فيديو
أحمد موسى عن أداء الأهلي السيئ: اذبحوا عجلين عشان نفك النحس..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟