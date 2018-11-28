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أخبار العالم

الكرملين: بوتين لم يجر اتصالات مع الرئيس الأوكراني بعد حادثة مضيق كيرتش

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 04:06 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يُجر أي اتصالات هاتفية مع نظيره الأوكراني بيوتر بوروشينكو؛ في أعقاب احتجاز موسكو لعناصر من البحرية الأوكرانية في مضيق كيرتش بزعم اختراقهم للحدود الروسية.

وقال بيسكوف، في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، ردا على سؤال في هذا الشأن: "لم تُجر أية اتصالات هاتفية بين الرئيسين".

وكان بوروشينكو قد صرح، في وقت سابق من الاثنيث، بأنه طلب إجراء اتصال هاتفي مع بوتين دون أن يتلقى أي رد، وذلك وسط توتر العلاقات بين الجانبين على خلفية واقعة مضيق كيرتش.
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