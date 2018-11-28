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أخبار العالم

أمريكا تفرض عقوبات على مسئولين بارزين في نيكاراجوا

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 04:09 ص
صدى البلد
أ ش أ
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات جديدة على مسئولين بارزين في نيكاراجوا، في إطار الحملة التي تتبناها واشنطن ضد نظام الرئيس دانييل أورتيجا.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا، الثلاثاء، يقضي بفرض عقوبات على روزاريو موريللو، نائبة الرئيس والسيدة الأولى وعدد من كبار المسئولين، بحسب الموقع الإلكتروني لشبكة "بلومبرج" الأمريكية.

وتتضمن العقوبات تجميد أية ممتلكات تخص الأشخاص المعاقبين وتخضع للولاية الأمريكية، كما تحظر على الأفراد والبنوك والكيانات الأمريكية الأخرى إجراء أية تحويلات مالية معهم.

وترجع العقوبات التي فرضتها واشنطن على نيكاراجوا نتيجة تعامل أورتيجا بعنف مع الاحتجاجات على التغييرات التي أجراها على نظام الضمان الاجتماعي هذا العام.
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