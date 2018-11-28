ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الترجي يستضيف النجم الساحلي في مواجهة نارية بالدوري التونسي.. اليوم

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:07 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يستضيف فريق الترجي نظيره النجم الساحلي، الذي يلعب بين صفوفه المحترف المصري عمرو مرعي، في مواجهة نارية، اليوم، الأربعاء، الساعة الثالثة عصرًا، على ملعب "رادس"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري التونسي الممتاز.

ويدخل الترجي مباراته اليوم أمام غريمه التقليدي النجم، بمعنويات مرتفعة بعدما توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، على حساب الأهلي في الإياب بنتيجة 3-0، كما حقق الفوز في جميع مبارياته المؤجلة.

وينتظر الترجي هدية من منافسه الصفاقسي الذي يحتل صدارة الدوري التونسي، متفوقًا عليه بنقطة واحدة، والذي سيخوض مواجهة اليوم في نفس التوقيت أمام حمام الأنف، حيث أن في حال تعادل الصفاقسي أو هزيمته سيتربع الترجي على القمة إذا فاز على النجم.

بينما يدخل النجم الساحلي المباراة اليوم بقيادة الفرعون المصري عمرو مرعي، للثأر من الترجي بعدما أطاح به هذا الموسم من الدور ربع النهائي ببطولة دوري الأبطال.

كما يسعى النجم لخطف النقاط الثلاث من بطل أفريقيا، ليتساوى معه في النقاط، بـ 19 نقطة لكل منهما ليشعل صراع المنافسة على حصد لقب الدوري التونسي.

ويحتل الترجي وصافة جدول ترتيب فرق الدوري التونسي برصيد 19 نقطة، بينما يحتل النجم الساحلي المركز الرابع برصيد 16 نقطة.
loading...

ترشيحاتنا

الثروة التعدينية.. كنز ذهبي غير مستغل.. السيسي يؤكد على إدارة القطاع بما يخدم الأجيال القادمة.. ونواب يطالبون بسرعة خروج قانون التعدين.. وإنشاء وزارة مستقلة لها

اغتصاب الأطفال والقاصرات.. فضيحة جديدة لحفيد البنا طارق رمضان

انقطاع المياه عن بعض مراكز البحيرة لمدة 6 ساعات

صورة لـ أسدين يضحكان تجتاح الإنترنت

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم..فيديو

وزير المالية: لن نطلب قرضا جديدا من صندوق النقد

إسعاد يونس تواصل سيطرتها على يوتيوب بفضل دينا الشربيني

وكيل الأزهر: أكل لحم القطط والكلاب حرام.. والإفتاء به فتنة

الحزب الحاكم في الجزائر يؤجل ترشيح بوتفليقة لفترة رئاسية جديدة

الإسماعيلي يبدأ مشواره الإفريقي أمام بطل بوروندي بدوري الأبطال..اليوم

اختبار طبي لثنائي الزمالك اليوم لحسم مشاركتهما بالبطولة العربية

مقتل وإصابة 44 شخصاً واحتراق 50 شاحنة وسيارة في انفجار بالصين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد مشروعا تدريبيا لإحدى وحدات الجيش الثانى.. صور

سعر غير متوقع لحذاء نانسي عجرم.. صور

بلقيس بفستان مميز في أحدث جلسة تصوير.. صور

بعد 3 خسائر متتالية.. الغضب يسيطر على السوشيال ميديا ومغردون: إدارة فاشلة لا تحتوي اللاعبين.. ولم تعقد أي صفقات ناجحة

طائرات شراعية لذوي الاحتياجات الخاصة تصل مطار الغردقة.. صور

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأربعاء.. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم..فيديو
الأرصاد تتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية غدًا.. فيديو
أبو موسى: قرار تحرير سعر الصرف حمى مصر من مشاكل كثيرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟