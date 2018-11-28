الترجي يستضيف النجم الساحلي في مواجهة نارية بالدوري التونسي.. اليوم

يستضيف فريق الترجي نظيره النجم الساحلي، الذي يلعب بين صفوفه المحترف المصري عمرو مرعي، في مواجهة نارية، اليوم، الأربعاء، الساعة الثالثة عصرًا، على ملعب "رادس"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري التونسي الممتاز.



ويدخل الترجي مباراته اليوم أمام غريمه التقليدي النجم، بمعنويات مرتفعة بعدما توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، على حساب الأهلي في الإياب بنتيجة 3-0، كما حقق الفوز في جميع مبارياته المؤجلة.



وينتظر الترجي هدية من منافسه الصفاقسي الذي يحتل صدارة الدوري التونسي، متفوقًا عليه بنقطة واحدة، والذي سيخوض مواجهة اليوم في نفس التوقيت أمام حمام الأنف، حيث أن في حال تعادل الصفاقسي أو هزيمته سيتربع الترجي على القمة إذا فاز على النجم.



بينما يدخل النجم الساحلي المباراة اليوم بقيادة الفرعون المصري عمرو مرعي، للثأر من الترجي بعدما أطاح به هذا الموسم من الدور ربع النهائي ببطولة دوري الأبطال.



كما يسعى النجم لخطف النقاط الثلاث من بطل أفريقيا، ليتساوى معه في النقاط، بـ 19 نقطة لكل منهما ليشعل صراع المنافسة على حصد لقب الدوري التونسي.



ويحتل الترجي وصافة جدول ترتيب فرق الدوري التونسي برصيد 19 نقطة، بينما يحتل النجم الساحلي المركز الرابع برصيد 16 نقطة.