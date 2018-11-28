أبو الغيط: صمت العالم عن الجرائم اليومية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين عار

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، أن سكوت العالم على الجرائم اليومية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، هو عارٌ حقيقي، قائلًا: "ما نلمسه من بعض الشركات العالمية مؤخرًا من التوجه الجدي إلى مقاطعة الاستثمار والعمل في المستوطنات هو أقل ما يمكن عمله لرفض هذا الواقع اللا إنساني والتبرؤ منه".



جاء ذلك خلال كلمته خلال اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي عقد اليوم بمقر الجامعة العربية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.



وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي بلغ حدًا غير مسبوق من الاجتراء على أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني، حتى صار يتبنى، علنًا وبلا شعور بالعار، منظومة كاملة من الفصل العنصري، لم يخجل أن يجعل لها قانونًا سموه "قانون القومية" الذي يتجاهل حقوق أكثر من 2 مليون فلسطيني من فلسطيني الداخل، ويقصر حق تقرير المصير على اليهود دون غيرهم، ناهيك عن مخططات تهويد القدس وافراغها من سكانها –حصارًا وتهجيرًا- وإحكام منظومة الاستيطان في الضفة – توسيعًا وترسيخًا- ليعيش الفلسطينيون داخل كانتونات معزولة تُذكر بأسوأ نظم العزل والفصل العنصري التي عفى عليها الزمن، وتجاوزتها الإنسانية.



وقال أبو الغيط، إن القضية الفلسطينية هي قضية عربية مركزية، موضحا أن القمة العربية الأخيرة اتخذت من القدس عنوانًا لها، ولن يقرر مصير الفلسطينيين طرف سواهم ولكن عليهم أن يوحدوا كلمتهم عبر انخراط جاد ومسئول في مصالحة تنهي هذا الانقسام الذي أضر بالقضية وصورتها.