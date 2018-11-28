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رياضة

أهلي 99 يواجه طلائع الجيش في بطولة الجمهورية.. غدًا

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 01:10 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي«مواليد ١٩٩٩» غدًا الخميس مع ضيفه طلائع الجيش، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الرابعة عشرة من بطولة الجمهورية.

الأهلي يدخل المباراة بمعنويات عالية بعدما نجح في تحقيق فوز ثمين على إنبي في ملعبه بهدفين لهدف ضمن الجولة السابقة، ليرفع رصيده إلى ٢٩ نقطة، ويواصل التغريد في صدارة الدوري، مبتعدا عن الفريق البترولي بفارق ٤ نقاط.

وفاز الأهلي هذا الموسم في ٩ مباريات، على وادي دجلة ٢ – ١، وحرس الحدود ٤ – ١، والإنتاج الحربي ٢ – ١، والداخلية ١ – صفر، والجونة ٣ – ١، وبتروجت ٣ – ٢، والاتحاد ٤ – ٢، وعلى المقاصة ٤ – صفر، وعلى إنبي ٢ – ١، بينما خسر في مباراتين، وتعادل في مباراتين، مسجلًا ٣١، بينما استقبلت شباكه ١٧ هدفا.

ويضم الجهاز الفني للفريق؛ مدحت طه إسماعيل مديرا فنيا، ويعاونه كل من إسحق أول، مدربًا عامًا، وأحمد عبد الظاهر، مدربًا، وخالد حسن مدربًا لحراس المرمى، صابر سينادة، الإداري، وأسامة مصطفى طبيب الفريق، وأحمد عبد الخالق إخصائي العلاج الطبيعي.
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