رئيس الوزراء السوداني يؤكد قوة ومتانة علاقات بلاده مع الكويت وإثيوبيا

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني معتز موسى، قوة ومتانة العلاقات بين السودان وكل من الكويت وإثيوبيا، في كافة المجالات.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء بسفيري الكويت وإثيوبيا لدى الخرطوم بسام محمد القبندي وشفراو جارسو تدتشا، كل على حدة.



وأوضح السفير الكويتي بسام القبندي - في تصريح اليوم الأربعاء - أنه تم بحث مواقف الكويت الداعمة للسودان في كافة المحافل الإقليمية والدولية، وكذلك التأكيد على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات، لافتا إلى أن اللقاء تناول الدعم الإنساني الكويتي المقدم للسودان.



من جانبه، قال السفير الإثيوبي بالخرطوم، إن اللقاء تناول تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة، بجانب ضرورة مواصلة جهود عمل اللجان المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، مؤكدا أن التعاون بين البلدين يسير بصورة طيبة من كافة الأوجه.