باريس سان جيرمان يهاجم ليفربول بمثلث الرعب فى حديقة الأمراء

أعلن توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان ويورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل الفريقين ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وشهد تشكيل باريس حضور الثنائي كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا بعد شكوك حول قدرتهما على اللحاق باللقاء عقب الإصابة خلال فترة التوقف الدولي.



وجاء تشكيل الفريق الباريسي كالآتي.



حراسة المرمى: جيجي بوفون.



الدفاع: ثيلو كيرير، تياجو سيلفا، بيرسنيل كيمبيمبي.



الوسط: أنخيل دي ماريا، ماركو فيراتي، ماركينيوس، خوان بيرنات.



الهجوم: كيليان مبابي، إدينسون كافاني، نيمار دا سيلفا.