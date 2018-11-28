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رياضة

سيدات سلة الأهلي يفوزن على الجزيرة 74-71

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 11:26 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حقق فريق السلة سيدات بالنادي الأهلي فوزًا مهما على الجزيرة بنتيجة 74-71 في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على صالة النادي الأهلي بالجزيرة. وذلك في إطار منافسات ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة الدوري المرتبط.

وحققت سيدات الأهلي نتيجة مميزة في مباراة الذهاب، اليوم، بعد مجهود كبير لجميع اللاعبات على مدار فترات المباراة الأربع.

وشهدت المباراة عودة الثلاثي المصاب بالأهلي؛ ثريا محمد ورنا عبد الظاهر وهالة مصطفى، للمشاركة في لقاء اليوم بعد فترة غياب طويلة.

وشهدت المباراة تأخر الأهلي في الشوطين الأول والثاني قبل أن تستعيد لاعبات الفريق، تحت قيادة ايهاب الألفي المدير الفني، زمام الأمور مع الشوط الثالث وحتى نهاية المباراة.

ويستأنف فريق سلة سيدات الاهلي تدريباته في الثامنة مساء غد الخميس على صالة النادي بالجزيرة استعدادا لمواجهة الجزيرة مساء السبت في إياب الدور قبل النهائي لدوري المرتبط.
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