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مرأة

7 طرق للوقاية من الإصابة بداء الفيل.. منها الناموسية

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 11:38 م
صدى البلد
آية التيجي
يُعرف داء الفيل أيضًا باسم داء الفيلاريات اللمفي، الذي قد يتسبب بها الديدان الطفيلية، ويمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر عن طريق البعوض، ويتسبب داء الفيل بحدوث تورم في كيس الصفن أو الساقين أو الثديين.

ويُعتبر داء الفيل مرضًا استوائيًا مهملًا (NTD)، وهو أكثر شيوعًا في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية من العالم ، بما في ذلك أفريقيا وجنوب شرق آسيا، حيث يقدر أن 120 مليون شخص مصابون بداء الفيل حول العالم.

ويعد داء الفيل هو مرض ينتشر عن طريق البعوض. قد يمكن ببعض الطرق أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة، وذلك عبر اتباع بعض التعليمات، وفقا لما جاء في موقع "ويب ميد" الطبي، وابرزها:

1- تجنب البعوض أو اتخاذ الاحتياطات لتقليل خطر الإصابة بلدغات البعوض.
2- التخلص من مناطق تكاثر البعوض باستمرار.
3- بالنسبة للأطفال يمكن إبعاد البعوض عنهم باستخدام الناموسيات.
4- استخدام طارد الحشرات، والأقراص الطاردة للبعوض. 
5 - ارتداء قمصان ذات أكمام طويلة وبنطلونات، وذلك في المناطق التي يكثر بها انتشار البعوض.
6- تجنب السفر إلى الأماكن المصابة التي يكثر فيها انتشار المرض، كـ أفريقيا، وجنوب شرق آسيا، والهند، وجنوب أمريكا.
7- أخذ diethylcarbamazine (DEC)، ألبيندازول ، و الإيفرمكتين كعلاج وقائي قبل السفر إلى المناطق المعرضة للعدوى.

إذا كنت مسافرا إلى المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية على المدى القصير ، فإن خطر الإصابة يكون منخفضا إلى حد كبير، ولكن إن كنت تنوى العيش في هذه المناطق على المدى الطويل فيمكن أن يزيد من مخاطر الإصابة به.
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