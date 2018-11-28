سان جيرمان يضرب ليفربول بثنائية ويقلص آماله في التأهل لثمن نهائي دوري الأبطال.. فيديو

انتهت أحداث مباراة ليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان ، بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف ، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب حديقة الأمراء فى إطار مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا .



افتتح التسجيل للفريق الباريسي اللاعب خوان بيرنات فى الدقيقة 14 من زمن المباراة، عقب تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لتسكن الشباك على يمين الحارس البرازيلي اليسون.



سجل الهدف الثاني نيمار جونيور دا سيلفا ، فى الدقيقة 37 ، عقب تمريرة متقنة من مبابي من الجانب الأيسر استقبلها كافاني مباشرة تصدى لها الحارس البرازيلي اليسون وترتد داخل المنطقة ليتابعها نيمار بيسراه في المرمى الخالي.



وقلص الفارق لفريق ليفربول جيمس ميلنر من ضربة جزاء فى الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول بعد عرقلة ساديو ماني من مدافع باريس داخل منطقة الجزاء .



الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان الى ثماني نقاط فى المركز الثاني من ترتيب المجموعة الثالثة خلف نابولي المتصدر برصيد 9 نقاط ، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 6 نقاط فى المركز الثالث من ترتيب المجموعة .