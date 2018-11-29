الأعلى للإعلام يحتفل بخريجي دورة الأفارقة

احتفل مركز التدريب والدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بختام دورة الصحفيين الأفارقة الـ 52 التي ينظمها اتحاد الصحفيين الأفارقة بالتعاون مع المجلس ووزارة الخارجية بمقر ماسبيرو.



وعرضت لجنة التدريب تقديم "عرض" تناول المحاضرات النظرية والعملية للدارسين الأفارقة في التخصصات الإعلامية الى جانب الجولات السياحية والمعالم التاريخية ضمن البرنامج الترفيهي للدورة.



وشارك في الدورة 21 صحفيا من 21 دولة إفريقية وهي (أنجولا – بتسوانا – بوركينا فاسو– الكونغو برازافيل – ساحل العاج – جيبوتي – إثيوبيا – جامبيا – الجابون – غانا – ليسوتو – ناميبيا – النيجر – السنغال – السودان – جنوب إفريقيا – جنوب السودان – تونس – أوغندا – زامبيا – زيمبابوي ) كما شارك في الدورة نقيب صحفيين كل من دولتي السنغال وزامبيا إلى جانب خمسة صحفيين مصريين ممثلين عن جرائد مصرية مختلفة.



واستمرت الدورة لمدة 3 أسابيع واشتمل البرنامج التدريبي على العديد من المحاضرات المختلفة التي تناولت موضوعات تخص القارة الإفريقية، كما اشتمل البرنامج على عدد من الزيارات ومنها زيارة المحكمة الدستورية العليا والجامعة الأمريكية والقرية الذكية وجريدة الأهرام ووكالة أنباء الشرق الأوسط ومدينة الإنتاج الإعلامي والقمر الصناعي المصري النايل سات ومطابع جريدة الأخبار، كما قاموا بعدد من الجولات السياحية في الأهرامات والمتحف المصري والقلعة ومجمع الأديان إلى جانب رحلات ترفيهية اشتملت على زيارة لمدينتي الإسكندرية والغردقة.