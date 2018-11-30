ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

حكم أداء العمرة عن المريض

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للإنسان أن يوكل غيـره لأداء الـحـج أو العمرة عنه إذا كان مريضًا لا يستطيع أن يحج بنفسه أو يعتمر، هذا إذا كان مريضا مرضا لا يرجي برؤه -شفاؤه-.

وأضاف شلبي، فى إجابته على سؤال « هل يجوز أن أعتمر عن الغير فى حال مرضه؟»، أنه يشتـرط فـي مـن سيؤدي العمرة عن غيره أن يكون قـد أدى العمرة عـن نفسـه أولًا.

وأشار الى انه إذا كـان الإنسان صحيحًـا أو مريضـًا مرضـًا يـرجـى شفـاؤه فلا يجوز له أن ينيب عنه على الـراجـح عند جـمهور العلماء.
loading...

ترشيحاتنا

15 سيدة يحكمن العالم.. أحدثهن رئيسة جورجيا..صور

استشاري حقن مجهري ينصح النساء باتخاذ القرار سريعا مراعاة لعامل السن

مدحت العدل عن فيلم يوم الدين: ما فعله المخرج شجاعة لم نمتلكها

ضبط 200 كيلو جبنة موزيرلا غير صالحة داخل محل بالهرم.. صور

أسامة كمال عن مقترح تصدير الكلاب: حسبي الله ونعم الوكيل

توفيق عكاشة ينفعل ويسب مشاهديه على الهواء بسبب الاسعار

الدفاعات السورية تسقط طائرة إسرائيلية و4 صواريخ

مناظرة ساخنة بين الأهلي واتحاد كرة اليد حول أزمة حضور الجماهير..فيديو

لعنة الفراعنة.. محاضرة بثقافة الإسماعيلية

الحكومة تستدين من البنوك 18.25 مليار جنيه.. الأحد

حكم أداء العمرة عن المريض

بعد الحكم بإعدامه.. التاريخ الأسود لقائد تنظيم أنصار الشريعة الارهابي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 200 كيلو جبنة موزيرلا غير صالحة داخل محل بالهرم.. صور

نجوم الفن والمشاهير يشاركون صلاح عبد الله الاحتفال بحفل زفاف ابنته شروق.. صور

في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. نجمات تألقن بالفضي علي السجادة الحمراء

ياسمين الخطيب في ضيافة صدى البلد.. صور

رئيس حي المرج يشن حملة لإزالة الإشغالات استجابة لشكاوى المواطنين..صور

فيديو

محمد عمر: جيل الثمانينات لم يأخذ حقه في الوصول لكأس العالم.. فيديو
محمد عمر: أعضاء بمجالس إدارات الأندية يشاركون في بيزنس تغيير المدربين.. فيديو
مناظرة ساخنة بين الأهلي واتحاد كرة اليد حول أزمة حضور الجماهير..فيديو
موجز البلد.. السيسي يكرم أبطال الرياضة.. إعلان اسم مدرب الأهلي الجديد .. عمرو دياب يحيي حفلا في السعودية
ماذا قال المغنى الأمريكى جيسون ديرولو عن مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟