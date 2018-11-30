حكم أداء العمرة عن المريض

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للإنسان أن يوكل غيـره لأداء الـحـج أو العمرة عنه إذا كان مريضًا لا يستطيع أن يحج بنفسه أو يعتمر، هذا إذا كان مريضا مرضا لا يرجي برؤه -شفاؤه-.



وأضاف شلبي، فى إجابته على سؤال « هل يجوز أن أعتمر عن الغير فى حال مرضه؟»، أنه يشتـرط فـي مـن سيؤدي العمرة عن غيره أن يكون قـد أدى العمرة عـن نفسـه أولًا.



وأشار الى انه إذا كـان الإنسان صحيحًـا أو مريضـًا مرضـًا يـرجـى شفـاؤه فلا يجوز له أن ينيب عنه على الـراجـح عند جـمهور العلماء.