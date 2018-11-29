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أخبار العالم

تونس تؤكد أهمية اجتماعات وزراء خارجية دول الجوار الليبي للتوصل إلى تسوية

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:24 م
اجتماع وزراء خارجية
اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا
أ ش أ
أكد وزير الدولة التونسي للشئون الخارجية صبري باش طبجي أهمية دور اجتماعات وزراء خارجية دول الجوار الليبي في دعم جهود الأمم المتحدة الهادفة إلى التوصل لتسوية سياسية توافقية شاملة في ليبيا.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية ، في بيان اليوم الخميس ، أن الوزير باش طبجي أشار ، خلال اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي الذي عقد اليوم بالعاصمة السودانية الخرطوم ، إلى موقف تونس المساند للجهود الأممية لدعم الحوار والمصالحة بين مختلف الأطراف الليبية، وتثمينها لكافة الجهود الهادفة إلى إحلال الأمن والاستقرار في ربوع ليبيا وإنهاء معاناة شعبها والحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها الترابية.

ولفت إلى مبادرة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي التي أطلقها في ديسمبر 2016 ، والتي تهدف إلى مساندة الجهود الأممية وتقليص فجوة الاختلاف بين الفرقاء الليبيين وحثهم على الحوار للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في بلادهم ، مؤكدا وقوف تونس على نفس المسافة من كل الفرقاء الليبيين.
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