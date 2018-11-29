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ديني

تدريب أوائل شريعة الأزهر على فنون الفتوى بأوامر الإمام الأكبر.. صور

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:57 م
صدى البلد
محمد شحتة
نظم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ورشة عمل لمجموعة من أوائل كلية الشريعة والقانون بطنطا، لتدريبهم على فنون الفتوى.

ويواصل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، جهوده في تدريب مجموعة من أوائل خريجي كلية الشريعة والقانون بطنطا، من خلال مجموعة من المحاضرات وورش العمل، وإطلاعهم على أهم المسائل التي يكثر التساؤل عنها من قِبل جمهور المستفتين، كما تم تدريبهم عمليًا على الفتوى من خلال وسائل تواصل مركز الفتوى مع الجمهور.

يأتى هذا في إطار تنفيذ توصيّات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بتدريب طلّاب كليات الشريعة والقانون بجامعة الأزهر على فنون الفتوى وضوابطها وآدابها، وانطلاقًا من اهتمام الأزهر الشريف بأبنائه، وحرصه على تربيتهم تربية علمية رصينة تحصنهم عن الزّيغ أو اتباع الهوى في أمور الفتوى.
تدريب أوائل شريعة الأزهر على فنون الفتوى بأوامر الإمام الأكبر.. صور
تدريب أوائل شريعة الأزهر على فنون الفتوى بأوامر الإمام الأكبر.. صور
تدريب أوائل شريعة الأزهر على فنون الفتوى بأوامر الإمام الأكبر.. صور
تدريب أوائل شريعة الأزهر على فنون الفتوى بأوامر الإمام الأكبر.. صور
تدريب أوائل شريعة الأزهر على فنون الفتوى بأوامر الإمام الأكبر.. صور
تدريب أوائل شريعة الأزهر على فنون الفتوى بأوامر الإمام الأكبر.. صور
تدريب أوائل شريعة الأزهر على فنون الفتوى بأوامر الإمام الأكبر.. صور
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