تأخر إقلاع 9 رحلات دولية من مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 9 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل والأحوال الجوية في مطارات الوصول.



وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط نسما 170 المتجهة إلى جدة تأخرت عن الموعد المقرر لها بجدول التشغيل إضافة إلى تأخر رحلة الخطوط السعودية 314 المتجهة إلى الرياض، ورحلة الخطوط الكويتية 1544 المتجهة الكويت، ورحلة خطوط طيران الاتحاد 658 المتجهة إلى ابو ظبي، لمدة تزيد عن ساعتين وذلك بسبب ظروف التشغيل والأحوال الجوية في مطارات الوصول.



وأشارت المصادر،إلى تأخر رحلة الخطوط المغربية 273 المتجهة إلى كازابلانكا ورحلة الخطوط التركية 693 المتجهة إلى إسطنبول ورحلة الخطوط البريطانية 154 المتجهة إلى لندن، ورحلة الخطوط ايرفلوت 401 المتجهة إلى موسكو، ورحلة الخطوط الإثيوبية 453 المتجهة إلى أديس أبابا، لافتة إلى أن تأخر الرحلات عن المواعيد المقررة بجدول التشغيل يأتي بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

