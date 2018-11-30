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أخبار البلد

محافظ الجيزة: عمر حجازي مثال للشاب المصري المكافح

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 05:25 م
صدى البلد
منار نور - عدسة : عز حسين
قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المغامر عمر حجازى مثال للشاب المصرى المكافح الذى يعشق تراب بلده وأطلق مبادرة للترويج للسياحة من خليج نعمة ثم إلى الأهرامات وسيناء.

وأضاف راشد على هامش مشاركته فى حفل استقبال عمر حجازى فى سفح الأهرامات، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جعل هذا العام لذوى الاحتياجات الخاصة، وما يقدمه للشباب ونحن نسير على نهجه فى دعم الشباب.

كان المغامر المصرى عمر حجازى، أطلق مبادرته من طابا للأهرامات بدراجته الهوائية وهو بقدم مبتورة من أجل تنشيط السياحة بمصر وجنوب سيناء.
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