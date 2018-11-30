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رياضة

الاتحاد يهزم الزمالك بهدف في الوقت الأصلي.. وركلات الترجيح تحسم اللقاء .. فيديو

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 08:59 م
صدى البلد
يسرى غازى
أنهى فريق الاتحاد السكندري المباراة بالفوز على الزمالك بهدف نظيف ليحتكم الفريقان الى ركلات الترجيح في مباراة الإياب المقامة حاليا بدور الـ 16 للبطولة العربية كأس زايد للأندية على ملعب استاد بتروسبورت بعدما حقق الفارس الأبيض فوزا فى لقاء الذهاب بنفس النتيجة.

بدأ اللقاء بمحاولة لاعبي الفريقين فرض السيطرة على منتصف الملعب ومرر يوسف أوباما كرة عرضية تمر من تحت أقدام كاسونجو وسدد كهربا كرة قوية داخل منطقة الجزاء تصطدم بأقدام مدافعى سيد البلد وتخرج الى ضربة ركنية.

ونجح الهانى سليمان حارس الإتحاد فى امساك الكرة بيده فى الدقيقة الرابعة قبل أن تصل الى قدم يوسف أوباما وأنقذ جنش حارس الزمالك مرماه من فرصة حقيقية لزعيم الثغر بعدما تلقى رزاق سيسيه فى الدقيقة الخامسة وتصدى للكرة وأمسك بها.

وشهد اللقاء استحواذ الفارس الأبيض على الكرة إلا أن لاعبي سيد البلد شكلوا خطورة لدى الهجمات المرتدة على دفاعات الأبيض ووضح مدى تأثر القلعة البيضاء بغياب طارق حامد فى منتصف الملعب.

شكل أحمد داودا من الجبهة اليسرى خطورة حقيقية على دفاعات الزمالك وتصدى حارس سيد البلد لمحاولة كاسونجو اللحاق بالكرة فى إحدى الهجمات بالدقيقة 22.

ونشبت فى الدقيقة 25 مشادة بين نور السيد لاعب الاتحاد ومحمود علاء مدافع الزمالك عقب ارتكاب لاعب الأبيض خطأ ونجح الحكم العراقى للقاء فى فض المشاحنات بين لاعبى الفريقين.

وسدد كاسونجو فى الدقيقة 28 كرة قوية تعلو عارضة الهانى سليمان بعدما تسلم كرة بصعوبة وسط مدافعى الاتحاد وتصدى جنش لكرة قوية سددها خالد قمر رأسية قوية فى الدقيقة 29.

ورفض حكم اللقاء العراقى احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك فى الدقيقة 39 عقب تسديد يوسف اوباما الكرة بقوة تصطدم بيد نور السيد لاعب الاتحاد داخل منطقة الجزاء.

كثف الفارس الأبيض من هجماته مع مطلع الشوط الثانى وفشل كاسونجو فى اللحاق بإحدى الكرات الخطيرة قبل أن يمسكها الهانى سليمان حارس الاتحاد بيده.

وأمسك الهانى سليمان حارس سيد البلد بالدقيقة 50 الكرة قبل أن تصل الى رأس مهاجمى الزمالك فيما تعرض خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندرى الى الإصابة إثر عرقلته من جانب يوسف أوباما فى الدقيقة 54.

كاد الهانى سليمان حارس الاتحاد ان يتسبب فى تلقى شباكه هدف أول للزمالك بعد خروجه للتصدي لأحدى الكرات الخطيرة للكونغولى كاسونجو لتضيع من يده سددها أوباما بقوة تصطدم في أقدام مدافعى زعيم الثغر وتتحول إلى ضربة ركنية بالدقيقة 59.

أهدر يوسف اوباما هدفا محققا فى الدقيقة 77 عقب مراوغة كهربا لمدافع سيد البلد داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة أعلى عارضة حارس الاتحاد السكندرى ومنح حكم اللقاء العراقى البطاقة الصفراء فى الدقيقة 80 لعبدالله جمعة نظرا لعرقلته لاعب زعيم الثغر.

أحرز بناهينى هدف الاتحاد السكندري الأول فى مرمى الزمالك بالدقيقة 83 من رأسية قوية تسكن على يمين جنش حارس الفارس الأبيض.

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