احتفالات لاعبي الاتحاد السكندري مع الجماهير بعد الفوز على الزمالك.. فيديو

رصدت عدسة صدي البلد، إحتفال لاعبو الاتحاد مع الجماهير بعد الفوز علي الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4/ 3 في مباراة الإياب التى أقيمت بدور الـ 16 للبطولة العربية كأس زايد للأندية.



وأشعلت الجماهير، الشماريخ فى المدرجات تعبيرا عن فرحتهم بعد فوز الاتحاد السكندري علي الزمالك.



وتغلب فريق الاتحاد السكندري على نادى الزمالك وحقق الزمالك فوزا على زعيم الثغر بهدف دون رد فى لقاء الذهاب بنفس النتيجة.



أحرز للزمالك فرجاني ساسي ويوسف أوباما ومصطفى فتحى وأهدر محمود علاء وعبدالله جمعة وحمدى النقاز.

