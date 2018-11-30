ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

احتفالات لاعبي الاتحاد السكندري مع الجماهير بعد الفوز على الزمالك.. فيديو

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 11:35 م
صدى البلد
القسم الرياضي
رصدت عدسة صدي البلد، إحتفال لاعبو الاتحاد مع الجماهير بعد الفوز علي الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4/ 3 في مباراة الإياب التى أقيمت بدور الـ 16 للبطولة العربية كأس زايد للأندية.

وأشعلت الجماهير، الشماريخ فى المدرجات تعبيرا عن فرحتهم بعد فوز الاتحاد السكندري علي الزمالك.

وتغلب فريق الاتحاد السكندري على نادى الزمالك وحقق الزمالك فوزا على زعيم الثغر بهدف دون رد فى لقاء الذهاب بنفس النتيجة.

أحرز للزمالك فرجاني ساسي ويوسف أوباما ومصطفى فتحى وأهدر محمود علاء وعبدالله جمعة وحمدى النقاز.
loading...

ترشيحاتنا

الحجر البيطري: إصدار موافقات تصديرية لسفر 4200 كلب وقطة.. فيديو

الهجرة تتفاخر بالمصرية منى شندي قائد وحدة صواريخ قوات البحرية الأسترالية.. فيديو

النيابة تعاين مسرح واقعة قتل ضابط بالأموال العامة لسائق بالمقطم

جهود لإزالة تجمعات مياه الأمطار في مطروح..صور

مصيلحي: سنلبي طلبات الجهاز الفني للاتحاد في يناير.. فيديو

أحمد السعدني يكشف سبب ظهور رانيا يوسف بـ فستان جريء

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان وتعتمد قرارات لصالح فلسطين

شاهدي صيحات موضة المطابخ في 2019.. صور

أمطار غزيرة تضرب أنحاء متفرقة من الإسكندرية

احتفلا بخطبتهما بارتداء تي شيرت الأبيض.. عروسان بعد هزيمة الزمالك: كنتوا كملوا فرحتنا.. فيديو

عمرو سعد يكشف عن سر لوك مهرجان الجونة.. فيديو

القتل ولا العار.. قاتل فتاة المرج: مشيها بطال وإحنا صعايدة ومينفعش حد يتكلم علينا.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهدي صيحات موضة المطابخ في 2019.. صور

10 أفكار لاستخدام اللون البيج في غرفة المعيشة.. صور

شوط أول سلبي بين الزمالك والاتحاد.. والحكم العراقي يرفض احتساب ركلة جزاء للأبيض

تكلفة صادمة لمعطف ميلانيا ترامب خلال إضاءة شجرة عيد الميلاد.. صور

ختام مهرجان القاهرة: فيفي وشيرين الأسوأ.. والأسود موضة النجمات

فيديو

مصيلحي: سنلبي طلبات الجهاز الفني للاتحاد في يناير.. فيديو
حلمي طولان: سأحارب الاسترخاء في صفوف الاتحاد.. فيديو
حلمي طولان يوجه رسالة للاعبي الاتحاد بعد الفوز على الزمالك.. فيديو
شاهد.. فرحة لاعبي الاتحاد بعد الهدف الأول في الزمالك
بكاء طفل زملكاوي بعد الخروج من كأس زايد أمام الاتحاد السكندري.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟