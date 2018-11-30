يفاجئ ضحاياه بالضرب ويخنقهم..أخطر سفاح في العالم قتل 90 نفسا

اعترف القاتل المتسلسل صموئيل ليتل (78 عاما) الذي يقضي عقوبة السجن في ولاية تكساس الأمريكية والمدان لقتله ثلاثة أشخاص، إنه لم يقتل الـ3 أشخاص فقط، وإنما قتل ما يصل إلى 90 نفسًا ، 34 منهم حالات مؤكدة وفق مكتب التحقيقات الاتحادي، بحسب ما ذكر موقع (يو بي آي).



وأفاد بيان لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بأن "برنامج الاعتقال الجنائي" ، أو "فيكاب" ، وهو وحدة تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، أكد وقوع 34 عملية قتل من صموئيل ليتل، بينما لا تزال حالات القتل الأخرى في انتظار التأكيد.



وقال البيان إن مكتب التحقيقات الاتحادي يعمل مع مكتب المساعدة القضائية التابع لوزارة العدل في تكساس وعشرات من وكالات الدولة المحلية لمطابقة اعترافات ليتل مع أدلة من نساء عثر عليهن ميتين بين عامي 1970 و 2005 في ولايات عدة من كاليفورنيا الى فلوريدا.



وحسبما أفاد محللو جرائم إف بي آي: إنه"إذا تم تأكيد جميع اعترافاته (صموئيل ليتل) ، فإنه سيكون من بين أكثر القتلة المتسلسلين قتلاُ في تاريخ الولايات المتحدة".



وقتل ليتل أشخاصًا في كل مكان بأمريكا، في مدن جاكسون ، ميسيسيبي ، سينسيناتي ، أوهايو ، فينيكس ، أريزونا ، لاس فيجاس ، نيفادا.



كان الملاكم والقاتل يفاجئ ويضرب ضحاياه قبل أن يخنقهم، وكان يقتل في الغالب النساء اللواتي غالبا ما يشاركن في الدعارة والمخدرات.



وتم القبض على ليتل في واقعة غريبة في عام 2012، حيث وجدته الشرطة في ملجأ للمشردين في كنتاكي وتم تسليمه إلى شرطة كاليفورنيا بتهمة حيازة المخدرات.



وبمجرد احتجازه، اكتشف المحققون في لوس أنجلس وفق الدي إن إيه "DNA" الخاص بـ"ليتل" إدانته بجرائم قتل لم تُحل بين عامي 1987 إلى 1989.