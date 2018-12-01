10 صور لمحمد بن سلمان في قمة العشرين.. ورئيس هذه الدولة صاحب أكثر صور ضاحكة معه

وصل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، مساء أمس الجمعة، لمقر قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.



وكشفت الخارجية السعودية، أن ولي العهد عقد لقاءات ودية مع قادة الدول المشاركة في قمة العشرين، وعلى رأسهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسا كوريا الجنوبية والمكسيك.



والتقطت العديد من الصور التذكارية للأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، خلال مشاركته في قمة العشرين، بداية من استقبال الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، مرورا بمشاركته في اجتماع قمة العشرين، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صاحب أكبر عدد من الصور الضاحكة مع ولي العهد السعودي.