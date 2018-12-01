تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، تأخر إقلاع 4 رحلات جوية دولية بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول لتلك الرحلات.



وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات شركة طيران الاتحاد رقم 650 المتجهة إلى أبوظبي، ورحلة شركة الخطوط البريطانية رقم 154 والمتجهة إلى لندن، ورحلة شركة الخطوط الكويتية رقم 1544 المتجهة إلى الكويت ورحلة شركة الخطوط الجوية السعودية رقم 314 المتجهة إلى الرياض، بسبب الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول لتلك الرحلات.