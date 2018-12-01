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حوادث

مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم سيارات بطريق القاهرة - الإسكندرية بنطاق طنطا

السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:24 ص
صورة من الحادثة
صورة من الحادثة
أحمد على
شهد الطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية" بنطاق مدينة طنطا بمحافظة الغربية صباح اليوم، السبت، مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم؛ بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين والضحايا إلى طوارئ طنطا الجامعي.

تلقي اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين أن الحادث وقع بين 3 سيارات ملاكي، بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة؛ ما أسفر عن مصرع شابين وطفلة، وإصابة 3 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى.

كما باشر مدير أمن الغربية والقيادات الأمنية، سير الأحداث بانتقالهم إلى مكان الحادث، وتابع أعمال رفع حطام الحادث، وإعادة حركة المرور لطبيعتها ونقل المصابين إلى المستشفى، والجثث إلى المشرحة، وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.

مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم سيارات بطريق القاهرة - الإسكندرية بنطاق طنطا
مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم سيارات بطريق القاهرة - الإسكندرية بنطاق طنطا
مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم سيارات بطريق القاهرة - الإسكندرية بنطاق طنطا
مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم سيارات بطريق القاهرة - الإسكندرية بنطاق طنطا
مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم سيارات بطريق القاهرة - الإسكندرية بنطاق طنطا
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