دورتموند يعزز صدارته للدوري الألماني.. وبايرن ميونخ يصحو بفوز صعب..فيديو

عزز فريق بروسيا دورتموند صدارته لترتيب الدوري الألماني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعته مع فرايبورج ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الألماني.



سجل ماركو رويس الهدف الأول من ركلة جزاء وأضاف المهاجم الإسبانى باكو ألكاسير الهدف الثانى فى الدقيقة 91 من زمن المباراة.



وبهذا الفوز رفع بروسيا دورتموند رصيده للنقطة 33 في الصدارة، بينما توقف رصيد فرايبورج عند 14 نقطة فى المركز الثانى عشر.



وفي نفس الجولة عاد بايرن ميونخ بفوز صعب من ملعب "فيسير شتاديون" على فريق فيردر بريمن بهدفين لهدف .



سيرجي جنابري افتتح التسجيل لفريق بايرن ميونيخ فى الدقيقة 20، قبل أن يعود واساكو فى منح التعادل لفيردر بريمن في الدقيقة 33، وفي الشوط الثاني عاد سيرج جنابري وأهدي هدف الفوز للفريق البافاري .



بهذا الفوز رفع بايرن ميونخ رصيده للنقطة 24 فى المركز الثالث، بينما توقف رصيد فيردر بريمن عند النقطة 18 فى المركز الثامن.