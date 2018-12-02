الكرملين يعلن عن زيارة مرتقبة لـ بوتين إلى السعودية

أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور المملكة العربية السعودية العام المقبل، فيما لم يتم تحديد موعد الزيارة.



ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن بيسكوف، إن هناك مناقشات جارية بين البلدين حول موعد الزيارة الذي لم يتحدد بعد.



كان بيسكوف، أوضح في وقت سابق أن التحضير لزيارة بوتين لا يزال مستمرا، وأن موعد الزيارة سيتحدد بعد لقائه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة العشرين في الأرجنتين.

