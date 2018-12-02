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أخبار العالم

الكرملين يعلن عن زيارة مرتقبة لـ بوتين إلى السعودية

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 12:42 ص
الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
حسام رضوان
أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور المملكة العربية السعودية العام المقبل، فيما لم يتم تحديد موعد الزيارة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن بيسكوف، إن هناك مناقشات جارية بين البلدين حول موعد الزيارة الذي لم يتحدد بعد.

كان بيسكوف، أوضح في وقت سابق أن التحضير لزيارة بوتين لا يزال مستمرا، وأن موعد الزيارة سيتحدد بعد لقائه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة العشرين في الأرجنتين.
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