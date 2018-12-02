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رياضة

ديربي شمال لندن.. أرسنال يستضيف توتنهام بالدوري الإنجليزي

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 09:18 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يستضيف فريق أرسنال الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد النني، نظيره توتنهام هوتسبير، في "ديربي شمال لندن"، اليوم، الأحد،  الساعة الرابعة عصرًا، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".

ويسعى أرسنال في مباراة اليوم أمام توتنهام، إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي، وخطف النقاط الثلاث من السبيرز، ليعود من جديد للمنافسة على المربع الذهبي.

بينما يدخل توتنهام مباراة اليوم، لمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الرابع على التوالي، بعد ما حقق الفوز على ولفرهامبتون وكريستال بالاس وتشيلسي، ليصعد إلى المركز الثالث وتشتعل المنافسة على حصد لقب الدوري الإنجليزي.

ومن المنتظر أن يشارك في المباراة محمد النني، الذي خرج من حسابات أوناي إيمري المدير الفني بشكل كبير منذ توليه القيادة الفنية لأرسنال في بداية الموسم الجاري، حيث لم يشركه الإسباني في أي مباراة بالبريمييرليج حتى الآن.

وخاض الجانرز13 مباراة في البريميرليج حتى الآن، وتمكن من الفوز في 8 مباريات بينما خسر مبارتان وتعادل في 3.

كما خاض السبيرز 13 مباراة حتى الآن، وتمكن من الفوز في 10 مباريات، وخسر 3 مباريات.

ويحتل أرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 30 نقطة.
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