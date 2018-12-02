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رياضة

أيمن حواس مدربا لفريق دمياط وجهاز معاون جديد قبل لقاء القناة بالمظاليم

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:49 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
تعاقد مجلس إدارة نادي دمياط برئاسة محمد أبو جنبة، مع أيمن حواس لتولى المهمة الفنية للفريق الأول للكرة بعد إقالة محمد عبد الرحمن عقب خسارته من فريق جمهورية شبين يوم الخميس الماضي بالجولة الـ11 من منافسات القسم الثاني.

كما شكل مسئولو النادي جهاز فني جديد لمعاونة أيمن حواس في تدريب الفريق، والمكون من محمد الدبسي مدربا عاما، وأحمد أبو مسلم مدربا لحراس المرمى، وهشام بزوم مديرا إداريا، ومختار محمد طبيبا، وحلمي الوصيف للعلاج الطبيعي والإصابات، وشادي قويمة، المشرف العام على الكرة.

ويبدأ الجهاز الفني عمله رسميا اليوم في إطار استعدادات الفريق الدمياطي لمواجهة القناة الخميس المقبل بالجولة الثانية عشر من المسابقة.

ويحتل فريق دمياط المركز العاشر في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 12 نقطة.
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