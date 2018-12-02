مستشفى 57357 يحتفل باليوم العالمي للتطوع.. الخميس المقبل

ينظم مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، يوم الخميس المقبل، احتفالية لتكريم متطوعي 57357 والبنوك والشركات والفنادق والمؤسسات التي تُسهم بالجهود التطوعية في المستشفى لدعم الأطفال المرضى وأسرهم، وإدخال الفرحة والسعادة إلى قلوبهم من خلال الحفلات الترفيهية وورش العمل الفنية بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع.



وأوضح المستشفى في بيان له اليوم، إنه يشجع ويؤمن بأهمية العمل التطوعي ومدى تأثيره الإيجابي في المجتمع المصري.



وأشار الى أن الاحتفالية ستقام بحضور وزير الشباب والرياضة، وتتضمن شرحًا من رجال الدين الإسلامي والمسيحي عن أهمية العمل التطوعي، إلى جانب عدد من الأنشطة الغنائية والترفيهية، حيث يتم تقديم عرض غنائي من فريق كورال أطفال المستشفى الذي يتولى تدريبه بعض المهتمين بالموسيقى من قسم المتطوعين.



ويقام على هامش الاحتفالية عرض للمشغولات الفنية واليدوية التي ينفذها أطفال المستشفى بمساعدة قسم المتطوعين من خلال الورش الفنية الدائمة.