فرحة جنونية لـ يورجن كلوب بعد هدف ليفربول القاتل فى إيفرتون.. فيديو

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، من الفوز على منافسه إيفرتون بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد انفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وبعد تسجيل هدف الفوز الذي جاء عن طريق ديفوك أوريجي في الدقيقة 95 من الوقت المحتسب بدل من ضائع، جن جنون المدير الفني لفريق ليفربول يورجن كلوب ونزل إلى أرض الملعب معبرا عن فرحته العارمة بهدف الفوز الذي جاء في الوقت القاتل.



وكان الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، قد غادر الملعب للتبديل في الدقيقة 75 من عمر المباراة وحل ستوريدج بديلا له.