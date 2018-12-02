ننشر قائمة الأدوية المحظور على المصريين حملها عند السفر لدول الخليج

نشرت وزارة الهجرة بالتعاون مع نقابة الصيادلة قائمة بالأدوية المحظور حملها خلال السفر لدول الخليج لعدم التعرض لعقوبات من الدول المحظور بها هذه الأدوية.



ويندرج اصطحاب هذه الأدوية تحت مسمى تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو جلب المواد المخدرة طبقًا لما ورد بقانون هذه الدول من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وهذا الفعل معاقب عليه بأشد العقوبات ويصل بعضها حد الإعدام.



وبالتنسيق بين السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة حول إعداد قائمة تشمل مختلف الأدوية المحظورة في بلدان الخليج العربي، فقد أمدت النقابة وزارة الهجرة بقائمة مطولة تشمل مسميات هذه الأدوية وتركيباتها، حرصا منا على أبنائنا عدم حمل أية أدوية مدرجة في جدول المخدرات أو مواد مخدرة أثناء سفرهم أي دولة عربية تحديدا دول الخليج.



للتفاصيل

http://www.emigration.gov.eg/DefaultAr/Pages/newsdetails.aspx?ArtID=122&fbclid=IwAR02WiY7x-hYzfYQs97x0qBjkCzIxr0R-1rwpiMUpCtbN7haDFDAaDNm7N4