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محافظات

إزالة التعديات على 366 فدانا بالدقهلية

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 09:59 م
إزالة التعديات على
إزالة التعديات على 366 فدانا بالدقهلية
همت الحسينى
أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، أنه لليوم السادس على التوالي تنجح محافظة الدقهلية في التصدي للمعتدين على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، حيث تم إزالة 647 حالة تعد اليوم منها 485 حالة تعد على أراضي الائتمان الزراعي و162 حالة تعد على أراضي الإصلاح الزراعي وبذلك تصل إزالة التعديات في محافظة الدقهلية الي 4449 حالة من 3444 حالة تعدي علي أراضي الائتمان الزراعي و1005 حالة تعد تمت إزالتها على أراضي الإصلاح الزراعي.

وأضاف المحافظ أنه على الرغم من تراجع حالات التعدي التي تم إزالتها اليوم عن الايام السابقة إلا أن المساحة التي تم إزالة التعديات عليها تعد الأكبر منذ انطلاق الجولة الاولى لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتي بدأت يوم 26 نوفمبر الماضي وقد بلغ إجمالي المساحة التي أزيلت التعديات من عليها اليوم 84 فدانا وقيراطين وعشرة أسهم، وبذلك يصل إجمالي المساحة التي تم إزالة التعديات عليها منذ اليوم الأول للجولة الأولى وحتي اليوم 366 فدانا و14قيراط و22سهما .

وقال شاروبيم إن الحملة مستمرة وتنفذها أجهزة المراكز والمدن بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالدولة وأن هناك إصرارا من قبل الحكومة علي مواجهة المعتدين علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وفقا لخرائط المتغيرات المكانية التي أعدتها هيئة المساحة العسكرية بالقوات المسلحة والتي تعد المرجع الرئيسي في عمليات التصدي للمخالفين وردع المعتدين واستعادة أملاك الدولة ومحاسبة الذين استولوا عليها والذين اعتدوا على الأرض الزراعية بشتى الصور.
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