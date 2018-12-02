نهال عنبر تكشف تطورات الحالة الصحية لنجلها حسام الحسينى .. فيديو





وتحرص نهال على التواصل مع جمهورها ومتابعيها بنشر عدد من الصور والفيديوهات الخاصة بحياتها الشخصية والعلمية عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.



يذكر أن آخر أعمال نهال عنبر كانت مسلسل "فوق السحاب"، والذي عرض ضمن فى رمضان الماضى وشاركها فى بطولته هانى سلامة وتونى ماهر واخراج رؤوف عبد العزيز.





نشرت الفنانة نهال عنبر مقطع فيديو عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام ظهرت فيها رفقة ابنها حسام الحسيني خلال تواجدهما للكشف على حسام بأحد المستشفيات، نظرًا لتعرضه لالتهاب في الأوتار.وعلقت عنبر على الفيديو قائلة: "ألف سلامة يا حس"، لتنهال التعليقات على الفيديو متمنين الشفاء لحسام.