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التضامن تصرف معاشات نوفمبر المحولة لبنك ناصر ومكاتب البريد.. الأربعاء

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 07:45 ص
غادة والى
غادة والى
كتب محمد عبد المنعم
تبدأ الأربعاء المقبل، وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات شهر نوفمبر الجاري، وذلك للمعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه، وذلك من أجل تيسير عمليات الصرف وضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

وكانت والى قد وجهت رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومي والعام والخاص باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر ديسمبر اعتبارًا من السبت الماضى لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعي وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقارب 3.3 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M بداية من يوم السبت الأول من ديسمبر، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات يوم الأحد الثانى من ديسمبر ، وأضافت أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه إعتبارًا من يوم 10 ديسمبر.

وتناشد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، المواطنين أصحاب المعاشات باصطحاب بطاقة الرقم القومي عند صرف المعاش، لتحديث بياناتهم، وضمان إتمام عملية الصرف، حيث تقوم الهيئة بتحديث بيانات أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف والمستفيدين.
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