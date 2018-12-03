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المرور: غلق طريق القطامية - العين السخنة في الاتجاهين بسبب الشبورة.. فيديو

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:50 ص
صدى البلد
آيات أحمد
أفاد الرائد محمد الشربيني، مشرف بغرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، بأن الإدارة العامة للمرور تلقت إخطارات بوجود شبورة كثيفة أثرت على حركة المرور، وأدت إلى انعدام الرؤية عليها، لافتًا إلى أن الإدارة العامة للمرور اتخذت الإجراءات اللازمة على الفور.

وأشار«الشربيني»، في مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أنه تم إغلاق بعض الطرق لحين انقشاع الشبورة، مؤكدًا أن تم إغلاق طريق القطامية – العين السخنة بداية من بوابات القاهرة وحتى العين السخنة فى الاتجاهين، مشيرا إلى أن البديل له استخدام طريق السويس الصحراوى.

ونوه بأنه تم إغلاق طريق حلوان الكريمات، وينصح باستخدام طريق أسيوط الغربى والذى لا توجد أى شبورة به حتى الآن، كما تم إغلاق بعض تقاطعات الطريق الدائرى الإقليمى بسبب كثافات الشبورة المائية.
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