هيئة الكتاب تصدر وصف مصر بمناسبة اليوبيل الذهبي لمعرض الكتاب

بمناسبة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تصدر الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، موسوعة وصف مصر في ٣٧ جزءا.



وتم توقيع التعاقد مع ورثة المترجم زهير الشايب منذ أيام، على إصدار موسوعة "وصف مصر" التي تعد من أهم ما نشر عن الموروث الثقافي والعلمي واللغوي والتاريخي المصري في فترة الحملة الفرنسية على مصر، وقد قام زهير الشايب بترجمة حوالي ١٣ جزءا منها.



يذكر أن الهيئة المصرية العامة للكتاب قد طبعت موسوعة "وصف مصر" لآخر مرة عام ٢٠٠٦ في مشروع مكتبة الأسرة.