محمد شعبان بطل العالم في كمال الأجسام يصل القاهرة.. صور

وصل مطار القاهرة الدولي، البطل المصري محمد شعبان، بعد تتويجه بالميدالية البرونزية وحصوله على المركز الثالث على مستوى العالم في بطولة كمال الأجسام التى أقيمت برومانيا، وكان في استقباله بمطار القاهرة عددا من أفراد أسرته ومحبيه.



وحقق الشاب المصري محمد شعبان الامبابي فوزا كبيرا، واحتل المركز الثالث على مستوى محترفي كمال الأجسام في البطوله التي شهدتها العاصمة الرومانية، والتي شهدت مشاركة ٢٣ لاعبا محترفا من ألمانيا وبلجيكا وصربيا وليتوانيا وأمريكا وإيطاليا ورومانيا وروسيا واسبانيا وايران، وكان البطل المصري محمد شعبان هو المشارك العربي الوحيد.