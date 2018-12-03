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محافظات

صحة الوادي: توقيع الكشف الطبي على 597 مواطنا بالداخلة

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:35 م
الدكتورة السيدة مشرف،
الدكتورة السيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد
انس منصور
أعلنت الدكتورة السيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، إنه تم الكشف الطبي وصرف الدواء بالمجان لـ597 مواطنا في قافلة طبية على مدار الـ24 ساعة الماضية لأهالي قرية غرب الموهوب بمركز الداخلة.

وقالت الدكتورة سيدة مشرف، إن القافلة تضم 10 تخصصات طبية إضافة إلى الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، بواقع 102 حالة بعيادة الباطنية، 63 بالأنف والأذن والحنجرة، و16 بالجراحة، 40 بالجلدية، 29 بالأسنان، 106 بالرمد، 86 بالأطفال، 40 بالنساء والتوليد، 94 بالعظام، و21 مسالك بولية.

وأوضحت أنه تم إجراء تحاليل دم لـ9 حالات والكشف عن الأمراض المتوطنة لـ16 حالة وأشعة تشخيصية لـ9 من المواطنين والكشف المبكر لمرضى السكر والضغط لـ45 مواطنًا، مع تحويل 7 حالات لمستشفى الداخلة العام.
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