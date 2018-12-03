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رياضة

رسميا .. فرانس فوتبول تكشف عن ترتيب المرشحين للكرة الذهبية

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 06:52 م
صدى البلد
محمد سمير
أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم "الإثنين"، عن ترتيب أفضل 30 لاعبا المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، والتي سيعلن عن الفائز بها مساء اليوم، في حفل يقام بالعاصمة الفرنسية "باريس".

ويتم ترتيب اللاعبين وفقا لتصويت 173 صحفيا حول العالم.

وبدأت المجلة، في نشر ترتيب المرشحين من المركز الثلاثين، على أن يتوالى إعلان الأسماء حتى يتم الكشف عن اسم الفائز مع إعلانه رسميا في الحفل.

واحتل الثنائي الفرنسي هوجو لوريس، حارس توتنهام، والإسباني فرانشيسكو إيسكو، لاعب ريال مدريد، المركز الـ29، بعدما تساويا في عدد الأصوات.

واحتل الأوروجوياني دييجو جودين، مدافع أتلتيكو مدريد، المركز الـ28.

وجاء الثلاثي، الكرواتي ماريو ماندوزكيتش، مهاجم يوفنتوس، والسلوفيني يان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد، والبرازيلي أليسون باكير، حارس ليفربول، في المركز الـ25 على ان يتوالى نشر باقى الاسماء تباعا حتى وقت إعلان الجائزة .

يذكر أن حفل إعلان اسم الفائز، سيكون في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ، في قاعة جراند بلاسيس في العاصمة الفرنسية باريس، بقيادة اللاعب الفرنسي السابق ديفيد جينولا، مع وجود وصلات غنائية.

ونوهت المجلة، أنه سيتم نشر المقابلات الصحفية الخاصة بالفائزين، غدا الثلاثاء، إضافة إلى أصوات لجنة التحكيم.

وتشير التوقعات إلى منح جائزة الكرة الذهبية إلى الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني.
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