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رياضة

راموس ينشر صورة له وهو مصاب بالكتف.. والمتابعون: حق صلاح رجع

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 06:52 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
كشف الإسباني سيرجيو راموس، نجم فريق ريال مدريد، عن تطورات إصابة كتفه، حيث اشتكى اللاعب من آلام في كتفه اليسرى أثناء مباراة الفريق أمام فالنسيا، في قمة الجولة 14 من الدوري الإسباني، التي فاز فيها الميرنجي 2 ـ 0.

ونشر "راموس"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة له وهو مصاب بكتفه، وعلق قائلا: "لا وقت للراحة". 

وشعر راموس بآلام خلال المباراة ولكنه لم التغيير، في ظل حاجة ريال مدريد لجهوده. 

وانهالت التعليقات على صورة اللاعب، مؤكدين أنه حق محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي عقب تسببه في إصابة صلاح بخلع في الكتف أثناء نهائي دوري أبطال أوروبا.

راموس ينشر صورة له وهو مصاب بالكتف.. والمتابعون: حق صلاح رجع
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