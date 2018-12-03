روسيا تهدد ترامب بعواقب وخيمة بسبب إلغاء اجتماعه مع بوتين

كشف المتحدث الرسمى باسم "الكرملين" دميترى بيسكوف، عن أن مناقشة الخطة المستقبلية بعد احتمالية خروج واشنطن من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى كانت هدف روسيا الرئيسى من اجتماع رئيس الروسى فلادمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى بوينس آيرس.



وبحسب وكالة "تاس" الروسية، أعرب بيسكوف عن استيائه من إلغاء الإجتماع, إذ كانت بلاده تأمل فى أن يساعد ذلك اللقاء من حل تلك الأزمة المستمرة منذ عدة أشهر عقب إعلان واشنطن نيتها بالإنسحاب من المعاهدة.



وأكد بيسكوف قلقة الشديد من انسحاب واشنطن قائلا:"ستكون العواقب سيئة للغاية ليس فقط على مستوى الأمن الأوروبى وأنما الأمن العالمى بأكمله".



وأشار بيسكوف إلى أنه على الرغم من إنكار واشنطن لخطورة الأمر مرارًا و تكرارًا إلى أن روسيا تعتبر تلك الخطوة ستساعد فى توسيع نفوذ حلف الناتو لتصل للحدود الروسية ونشر الصواريخ على مستوى أوروبا بأكملها.



وصرح بيسكوف بأن روسيا لن تقف مكتوفة الأيدى فى تلك الحالة وستقوم بالرد العسكرى وكل ذلك سيعود بالعالم مرة أخرى لفترة السبعينات وسباق التسلح الذى استمر طويلًا.



وشدد بيسكوف، أن بلاده لا تتمنى ذلك على الإطلاق لذلك تسعى دائما لإجراء حوار مع الولايات المتحدة الأمريكية لحل الأزمة و منع العواقب.





