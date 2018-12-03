المنيا يخسر أمام الزمالك في سادس جولات الممتاز للكرة الطائرة

خسر الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي المنيا أمام فريق الزمالك بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، ضمن سادس جولات الدوري الممتاز هذا الموسم.



وتمكن لاعبو الزمالك من حسم أشواط المباراة الثلاثة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب استاد المنيا، بنتائج: ( 25 – 21 ) و ( 25 – 14 )، (25 – 15 )، ليرتفح رصيد الزمالك إلى 13 نقطة، ويتوقف رصيد المنيا عند 5 نقاط.



ويضم الجهاز الفني للمنيا كل من: إبراهيم عبدالحكم مديرا فنيا، حاتم فاروق مدرب عام، خالد أبو الوفا مساعد مدرب، محمود عبد المحسن مدرب أحمال، د. أحمد صلاح السويفي أخصائي تأهيل إصابات، أحمد هتلر مدير إداري، بينما يشرف على الفريق مصطفى فتحي يونس عضو مجلس الإدارة.



كما حرص أعضاء مجلس إدارة نادي المنيا كل من: المستشار أحمد عمر نائب رئيس النادي، والعميد محمود السبيعي أمين الصندوق، ومصطفى فتحي، خالد فايز، هاني صدقي، دكتورة رحاب سراج أعضاء المجلس وأيمن عبدالعليم المدير التنفيذي للنادي على حضور المباراة لمؤازرة الفريق.