ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ جنوب سيناء يشكل لجنة لدراسة مشروع تطوير منطقة خليج نعمة

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 01:51 ص
صدى البلد
أ ش أ
شكل محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، لجنة؛ لجمع البيانات ودراسة مشروع تطوير خليج نعمة بشرم الشيخ، والذي يشمل ممشى بطول 3 كيلومتر، ومضمار للدراجات، وأماكن انتظار، ومقاعد عامة، وحدائق، وبحيرات صناعية، وجداريات، بالإضافة إلى التشجير والتجميل؛ لتتناسب مع الوضع السياحي العالمي للمدينة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، الاثنين، مع ممثلي المطور المعماري لمنطقة خليج نعمة، بحضور الدكتور إبراهيم غزالة الفنان التشكيلي وخبير التنسيق الحضاري.

ووجه المحافظ أعضاء اللجنة من المختصين بالانتهاء من أعمالها وعقد اجتماع نهاية الأسبوع؛ لتوحيد الرؤى قبل قيام المحافظ بعرض تلك الدراسات على الوزارات والجهات المعنية لأخذ الموافقات اللازمة، مؤكدًا على أن هذا المشروع يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، وضرورة الانتهاء منه في نوفمبر المقبل قبيل بدأ أعمال منتدى الشباب لعام 2019.

يذكر أن مشروع تطوير خليج نعمة تبلغ تكلفته التقديرية حوالي 150 مليون جنيه، وسيتم تدبير هذا المبلغ بعد الحصول على الموافقات اللازمة بالتعاون بين المحافظة وعدة وزارات منها السياحة والتخطيط والاستثمار، إضافة إلى رجال الأعمال بالمدينة.
loading...

ترشيحاتنا

حمد بن جاسم يكشف أسرار انسحاب قطر من أوبك

روسيا ترد على ترامب حول سباق التسلح والإنسحاب من معاهدة إزالة الصواريخ

المدينة السعودية: السلطات تتمكن من تصفية مطلوب في شوارع جدة.. فيديو

إذا ظهرت عليك هذه العلامات فأسنانك بخطر

وكالة البلح .. سوق ملابس يجمع البسطاء ونجوم السينما.. فيديو

دعاه ابن عمه للعب معه فقام بقتله.. كشف غموض غياب طفل الشرقية

فيديو محاصرة المتظاهرين لرجال الشرطة عند قوس النصر يثير ضجة في فرنسا

السياح الروس يفاجئون المسئولين برغبتهم في السفر إلى مصر

سلاح ذو حدين.. 3 أسباب تجعلك تتوقف عن تناول الفيتامينات

مودريتش يتوج بجائزة الكرة الذهبية وينهي سيطرة ميسى ورونالدو

سمير صبري يفجر مفاجأة عن القضية المرفوعة منه ضد رانيا يوسف

ضاحي خلفان يسخر من قطر بعد انسحابها من أوبك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض الصوت والضوء فى اليوم العالمى للمعاق بالأقصر.. صور

وصول مودريتش مع عائلته لحضور حفل الكرة الذهبية .. صور

كيليان مبابي يصل مقر حفل الكرة الذهبية .. صور

الراجل الرومانسي رزق.. شاب يغرى حبيبته بـ 6 خواتم للموافقة على الخطوبة.. صور

نجوم تصميم الأزياء العرب في عرض ضخم بالكويت نهاية ديسمبر .. صور

فيديو

محمد أبو العينين: رعاية أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة مسؤوليتنا.. فيديو
أحمد موسى يهنئ محمد صلاح لفوزه بجائزة الأفضل في إنجلترا ويهاجم راموس.. فيديو
الإنتاج الحربي: كل ذخائر المدفعية والمشاة تصنع في مصر.. فيديو
القومية للإنتاج الحربي: نستهدف تعميق التصنيع العسكري المحلي ..فيديو
الغباري: إيديكس رسالة للعالم بأن مصر آمنة ونجحت في مواجهة الإرهاب ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟