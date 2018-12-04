محافظ جنوب سيناء يشكل لجنة لدراسة مشروع تطوير منطقة خليج نعمة

شكل محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، لجنة؛ لجمع البيانات ودراسة مشروع تطوير خليج نعمة بشرم الشيخ، والذي يشمل ممشى بطول 3 كيلومتر، ومضمار للدراجات، وأماكن انتظار، ومقاعد عامة، وحدائق، وبحيرات صناعية، وجداريات، بالإضافة إلى التشجير والتجميل؛ لتتناسب مع الوضع السياحي العالمي للمدينة.



جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، الاثنين، مع ممثلي المطور المعماري لمنطقة خليج نعمة، بحضور الدكتور إبراهيم غزالة الفنان التشكيلي وخبير التنسيق الحضاري.



ووجه المحافظ أعضاء اللجنة من المختصين بالانتهاء من أعمالها وعقد اجتماع نهاية الأسبوع؛ لتوحيد الرؤى قبل قيام المحافظ بعرض تلك الدراسات على الوزارات والجهات المعنية لأخذ الموافقات اللازمة، مؤكدًا على أن هذا المشروع يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، وضرورة الانتهاء منه في نوفمبر المقبل قبيل بدأ أعمال منتدى الشباب لعام 2019.



يذكر أن مشروع تطوير خليج نعمة تبلغ تكلفته التقديرية حوالي 150 مليون جنيه، وسيتم تدبير هذا المبلغ بعد الحصول على الموافقات اللازمة بالتعاون بين المحافظة وعدة وزارات منها السياحة والتخطيط والاستثمار، إضافة إلى رجال الأعمال بالمدينة.