مصرع عامل في تصادم سيارة أجرة ودراجة بخارية بسوهاج

استقبل مستشفي سوهاج الجامعي، عامل جثة هامد إثر تصادم وقع بين سيارة أجرة ودراجة بخارية امام قرية الرويهب.





كان اللواء هشام الشافعي، مدير امن سوهاج، قد تلقي إخطارا يفيد أثناء سير سيارة أجرة سوهاج قيادة أحمد.ع.ا، 30 عاما سائق ويقيم قرية الدويرات، إختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" قيادة شعبان.ا.ا.م، 54 عاما عامل ويقيم بناحية كوم بدار، نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج الجامعي.



