ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

مصرع عامل في تصادم سيارة أجرة ودراجة بخارية بسوهاج

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 07:44 ص
صدى البلد
خالد رياض
استقبل مستشفي سوهاج الجامعي، عامل جثة هامد إثر تصادم وقع بين سيارة أجرة ودراجة بخارية امام قرية الرويهب.

كان اللواء هشام الشافعي، مدير امن سوهاج، قد تلقي إخطارا يفيد أثناء سير سيارة أجرة سوهاج قيادة أحمد.ع.ا، 30 عاما سائق ويقيم قرية الدويرات، إختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" قيادة شعبان.ا.ا.م، 54 عاما عامل ويقيم بناحية كوم بدار، نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج الجامعي.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ" ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك،تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ علي المركبتين.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. عودة فريق الجبسي بعد 23 عاما من الغياب

ميسي يحقق أسوأ مركز له منذ 12 عاما

سيدة تلد خلال انتظار دورها للكشف بحملة 100 مليون صحة ببني سويف

الأرصاد: طقس اليوم لطيف نهارا بارد ليلا.. والعظمي بالقاهرة 21 درجة

قرار عاجل من القضاء التونسي بشأن حركة النهضة الإخوانية

الحبيب الجفري: 3 أمور تحول المصيبة والبلاء إلى نعمة.. فيديو

رانيا يوسف: تركت مصر بعد أزمة الفستان.. ومش بفكر اتجوز تاني

التموين تناشد المواطنين المحذوفين من البطاقات سرعة التقدم بتظلم

والد مؤمن زكريا: ابن الأهلي هيروح فين يعني.. فيديو

البحوث الإسلامية يكشف 5 صدقات غير مكلفة لا يعرفها كثيرون

سمير صبري يفجر مفاجأة عن القضية المرفوعة منه ضد رانيا يوسف

مصطفى يونس عن الإقصاء من الكأس: الأسيوطي وبني عبيد عملوها مع الأهلي والزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض الصوت والضوء فى اليوم العالمى للمعاق بالأقصر.. صور

وصول مودريتش مع عائلته لحضور حفل الكرة الذهبية .. صور

كيليان مبابي يصل مقر حفل الكرة الذهبية .. صور

الراجل الرومانسي رزق.. شاب يغرى حبيبته بـ 6 خواتم للموافقة على الخطوبة.. صور

نجوم تصميم الأزياء العرب في عرض ضخم بالكويت نهاية ديسمبر .. صور

فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع بالمحافظات.. فيديو
عمرو عزت: مستشفى 57357 قامت بتبرعات الشعب المصري.. فيديو
رئيس مجلس أمناء 57357: كنت واثقا من البراءة.. والحملة الشرسة أثرت على التبرعات
محمد أبو العينين: رعاية أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة مسؤوليتنا.. فيديو
أحمد موسى يهنئ محمد صلاح لفوزه بجائزة الأفضل في إنجلترا ويهاجم راموس.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟