عماد سامي: الإقرارات الضريبية الإلكترونية تستهدف التسهيل على الممولين والمسجلين

أكد عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص المصلحة على تطوير وتحديث النظم المطبقة لخدمة العمل الضريبي وتخفيف العبء على الممولين من خلال تيسير عملية تسجيل ملء وتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا، مشيرا إلى أن هذه الآلية المتطورة من شأنها أن تسهل على الممولين والمسجلين تقديم إقراراتهم من مكاتبهم بدلا من التردد كل فترة على مأموريات الضرائب لتقديمها ورقيا.



وأضاف "سامي"، خلال ندوة لمصلحة الضرائب المصرية مع اتحاد الصناعات المصرية، أن هذه الندورة تأتي في إطار سلسلة الندوات التي من المقرر أن تعقدها مصلحة الضرائب للتعريف بكيفية التسجيل وتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا، نظرا لقيام مصلحة الضرائب بتطبيق نظام تقديم الإقرارات الضريبية بصورة إلكترونية إلزامية على كل من الممولين والمسجلين وفقا لقرار وزير المالية الصادر في هذا الشأن برقم 221 لسنة 2018.



وأوضح "رئيس مصلحة الضرائب" أن هذه الندوات تستهدف تدريب المتعاملين من الممولين والمسجلين والمحاسبين وأصحاب الأعمال على كيفية التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، بما يؤدي إلى توفير وقت وجهد كل من المتعاملين والعاملين، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب على استعداد تام لحل كل المشكلات وإزالة جميع العقبات أمام الشركات.

