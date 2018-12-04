جوائز مهرجان القاهرة السينمائي تصل إلى المدابغ ..صور

احتفل أحمد فوزي صالح، مخرج فيلم "ورد مسموم"، بجوائز الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الثلاث التي حصل عليها الفيلم وسط عمال المدابغ، اليوم الاثنين.



تقدم "صالح" بالشكر لعمال المدابغ وأهالي عزبة المدابع وعين الصيرة، وكل من تابع الفيلم من بدايته قائلًا: "شكر كبير لفريق الفيلم، ولمن شاركونا رحلتنا الطويلة حتى وصلنا لصالات السينما في مصر، وشكر من قلوبنا لكل عمال المدابغ وأهالي عزبة المدابغ وعين الصيرة الذين لولاهم ما كان هذا الفيلم أبدًا".



يذكر أن فيلم "ورد مسموم" يسافر اليوم الثلاثاء للمشاركة في المهرجان الدولي للسينما بمراكش، في المغرب.



الجدير بالذكر أنه حصل "ورد مسموم" على 3 جوائز، هي: جائزة صندوق الأمم المتحدة للشباب، وفي مسابقة آفاق السينما العربية "حصد على جائزتين هما: جائزة صلاح أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة)، وجائزة أحسن فيلم عربي، مقدمة من تيك توك بقيمة 15 ألف دولار.