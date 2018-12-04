الجنايات تسمح لطفل بلقاء والده داخل قفص الاتهام

واصلت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابى، والذين اتخذوا مقرا لتنظيمهم الإرهابى بعزبة محسن بالإسكندرية.





وفي بداية الجلسة سمح رئيس المحكمة لطفل عمره 4 سنوات بلقاء والده داخل قفص الاتهام.





كانت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، قد وافقت على اعتماد الزى الرسمى للقضاة، والذى وافق عليه مجلس القضاء الأعلى، بدأت دوائر جنايات القاهرة فى ارتداء الزى الموحد أثناء نظر الجلسات.



