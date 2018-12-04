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حوادث

الجنايات تسمح لطفل بلقاء والده داخل قفص الاتهام

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 12:02 م
الطفل
الطفل
أحمد مهدي
واصلت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابى، والذين اتخذوا مقرا لتنظيمهم الإرهابى بعزبة محسن بالإسكندرية.

وفي بداية الجلسة سمح رئيس المحكمة لطفل عمره 4 سنوات بلقاء والده داخل قفص الاتهام.

كانت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، قد وافقت على اعتماد الزى الرسمى للقضاة، والذى وافق عليه مجلس القضاء الأعلى، بدأت دوائر جنايات القاهرة فى ارتداء الزى الموحد أثناء نظر الجلسات.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 30 إرهابيا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم "داعش الإرهابي"وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقى تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم (داعش) بسوريا وليبيا.
الجنايات تسمح لطفل بلقاء والده داخل قفص الاتهام
الجنايات تسمح لطفل بلقاء والده داخل قفص الاتهام
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