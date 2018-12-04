يوسف يعقد جلسة مع لاعبي الأهلي قبل انطلاق المران

عقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع اللاعبين داخل ملعب التتش، قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الثلاثاء .



ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة التي تقام مساء غد والمؤجلة من الجولة السابعة من بطولة الدوري العام.



وأكد المدير الفني المؤقت علي أهمية مباراة الجونة لمواصلة انطلاقة الفريق في بطولة الدوري العام بعد الفوز على بتروجت ، والعمل على حصد الثلاث نقاط.