ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

هل يجوز للحائض حضور العزاء بدار المناسبات الملحقة بالمسجد .. الإفتاء تجيب

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 05:11 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
أرسلت سيدة سؤالا الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية تقول فيه : " توفي قريب لي وأقيم العزاء بإحدى دور المناسبات الملاصقة للمسجد فهل يجوز دخول هذه الدار أثناء الحيض ؟ ".

رد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: يجوز لكي الحضور إذا كانت هذه الدار لها مدخل وسلم منفصل عن المسجد ، أما إذا كانت من داخل المسجد فلا يجوز لكي الحضور ، وغالب هذه القاعات أو الدور لها مدخل منفصل عن المسجد فبالتالي حضورك جائز ولا مانع شرعيا لذلك .
loading...

ترشيحاتنا

فريد الديب في الاستيلاء على أموال الداخلية: حبيب العادلي لم يأخذ قرشا واحدا

التنمية المحلية: ترخيص التوك توك بـ360 جنيها والتجديد 140 جنيها ..فيديو

بالأرقام.. مكاسب الأندية المصرية من المشاركة في مونديال روسيا

ننشر تفاصيل لقاء الصيادلة مع وزيرة الهجرة حول حظر سفر بعض الأدوية.. فيديو

ماكرون يركع .. كيف انتصرت السترات الصفراء على حكومة باريس؟

مصرع شخص وإصابة آخر في سقوط لافتة إعلانية بسبب الطقس بالإسكندرية

قطر تتحدى أمريكا وتختار دعم إيران رغم العقوبات

درة بفستان أسود أنيق في أحدث جلسة تصوير.. صور

مارسيلو يعلق على سخرية المصريين من إصابة راموس بالكتف

إيريك تراوري يقترب من بيراميدز في الميركاتو الشتوي

تعرف على رفيق بوش الأب داخل مدفنه.. صور

صدمة قوية لـ محمد صلاح بسبب تصويت العرب في جائزة الكرة الذهبية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 مواقع أثرية مسجلة تراث عالمي في مصر..وأبو مينا مهدد بالخطر..صور

وفاء الكيلانى تتألق بفستان أخضر فى تخاريف ..صور

الصورة الأولى لـ بريانكا شوبرا بالفستان الأبيض

سعر خيالي لإطلالة هيفاء وهبي الأخيرة.. صور

تكلفة غير متوقعة لإطلالة سيرين عبد النور في برنامج ديو المشاهير

فيديو

الشئون الإسلامية: قانون الأحوال الشخصية بحاجة لتعديل جذري .. فيديو
القومية للإنتاج الحربي توضح نوعية الأسلحة الدفاعية التي تنتجها مصر..فيديو
ننشر تفاصيل لقاء الصيادلة مع وزيرة الهجرة حول حظر سفر بعض الأدوية.. فيديو
نصر سالم: مصر الآن أصبحت في قائمة الدول المنتجة للسلاح.. فيديو
طبيب: صبغة الشعر قد تؤدي للوفاة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟