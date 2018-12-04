هل يجوز للحائض حضور العزاء بدار المناسبات الملحقة بالمسجد .. الإفتاء تجيب

أرسلت سيدة سؤالا الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية تقول فيه : " توفي قريب لي وأقيم العزاء بإحدى دور المناسبات الملاصقة للمسجد فهل يجوز دخول هذه الدار أثناء الحيض ؟ ".



رد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: يجوز لكي الحضور إذا كانت هذه الدار لها مدخل وسلم منفصل عن المسجد ، أما إذا كانت من داخل المسجد فلا يجوز لكي الحضور ، وغالب هذه القاعات أو الدور لها مدخل منفصل عن المسجد فبالتالي حضورك جائز ولا مانع شرعيا لذلك .