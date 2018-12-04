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أخبار البلد

شكري يبحث مع نظيره الأردني سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:11 م
سامح شكري
سامح شكري
أ ش أ
يعقد وزير الخارجية سامح شكري غدا، جلسة مباحثات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة.

من المنتظر أن يتناول الجانبان خلال اللقاء، الذي يعقد بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة، العلاقات المصرية الأردنية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب التنسيق والتشاور بين البلدين حيال كافة القضايا محل الاهتمام المشترك.

ويعقد الوزيران شكري والصفدي مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المباحثات.
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